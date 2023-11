PlayStation VR2 con Horizon: Call of the Mountain in sconto per la chiusura di questo Black Friday 2023 su Amazon

Oggi è il Cyber Monday, ovvero l'ultimo giorno di promozioni speciali di Amazon Italia per il periodo del Black Friday 2023. Moltissime promozioni degli ultimi giorni continuano a essere attive e, inoltre, arrivano nuove offerte. Tra le varie che ci sentiamo di consigliarvi troviamo anche il PlayStation VR2 con Horizon: Call of the Mountain. Lo sconto segnalato è del 8% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 649,99€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il bundle in questione contiene il PlayStation VR2 con Horizon: Call of the Mountain, un gioco dedicato al mondo creato da Guerrilla Games. Questo visore, che comprende al suo interno anche due controller, permette di giocare ai titoli per PlayStation 5 che richiedono l'headset VR, dotato di due schermi OLED 2000x2040 che offrono una grafica 4K HDR fino a 120 fps.