Chrono Odyssey si mostra in trailer alla GDC, è uno spettacolare MMORPG su Unreal Engine 5

Lo sviluppo è proseguito e il progetto adesso ha trovato un publisher, cosa che dovrebbe avvicinarlo ulteriormente alla sua uscita sul mercato, in attesa di ulteriori informazioni sul lancio, che dovrebbe avvenire su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Sviluppato dal team sud coreano NPIXEL, Chrono Odyssey verrà pubblicato da Kakao Games , sebbene non abbia ancora una data d'uscita fissata.

In occasione della GDC 2024 è tornato a farsi vedere Chrono Odyssey con uno spettacolare trailer che mostra di cosa sia capace questo particolare MMORPG per PC, PS5 e Xbox Series X|S, costruito sulla base di Unreal Engine 5.

Un MMORPG molto interessante

Chrono Odyssey presenta situazione alquanto spettacolari

Ambientato in un particolare mondo fantastico, il gioco prende ispirazione dal fantasy classico occidentale ma presenta anche delle interessanti variazioni in termini stilistici, aggiungendo dei tocchi piuttosto peculiari.

Il MMORPG dovrebbe presentare una grande quantità di quest da portare a termine e si presenta come una produzione di alto profilo, tra utilizzo di Unreal Engine 5 e piani per un lancio globale supportato dalla localizzazione in diverse lingue.