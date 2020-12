Chrono Odyssey, nuovo MMORPG per PC, console e mobile, annunciato con uno spettacolare trailer

Chrono Odyssey è stato annunciato con uno spettacolare trailer, che lascia intendere un'ambientazione davvero epica per questa produzione da parte di Npixel, un MMORPG in arrivo su PC, console e piattaforme mobile.

Il team coreano è lo stesso di Gran Saga e in questo caso mette in scena un "epico MMORPG fantasy e fantascientifico", visto che a quanto pare coinvolge anche manipolazioni spazio-temporali e cataclismi di scala planetaria. Il periodo di uscita di Chrono Odyssey è previsto per il 2022, ma con dei "test" che partiranno già dal 2021, probabilmente attraverso una fase di beta ad apertura progressiva.

Il trailer sembra composto soprattutto da computer grafica e non è chiaro quanto ci sia del gioco, tra eventuale grafica in-engine o elementi di gameplay, ma mette subito in scena battaglie su ampia scala, esplorazione di ambientazioni decisamente differenziate tra loro e in generale una livello molto alto per quanto riguarda la realizzazione tecnica, basata su Unreal Engine 4.

Il responsabile della colonna sonora è peraltro Cris Velasco, nome noto in quanto autore anche delle musiche di StarCraft, Overwatch e di God of War. Precedentemente noto come Project S, Chrono Odyssey mette in scena l'epica storia di vari membri dell'organizzazione speciale chiamata Idraiginn, mentre danno battaglia a 12 divinità.

Il gioco promette esplorazione su mappe molto ampie, un sistema di job con 18 specializzazioni, una storia grande ed epica che attraversa spazio e tempo e una produzione di alto profilo, che dovrebbe estendersi anche ad altre iniziative multimediali.