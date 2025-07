Chrono Odyssey potrebbe essere stato rinviato, considerando che la seconda beta è in ritardo

Sebbene non ci sia stata una comunicazione ufficiale sulla data di uscita di Chrono Odyssey, il gioco era inizialmente previsto per il 2025, almeno in base ai documenti finanziari di Kakao Games, ma sembra che i programmi siano destinati a cambiare, considerando che la seconda beta sembra sia in forte ritardo.

La prima beta a numero chiuso ha generato un notevole interesse per questo MMORPG di Chrono Studio, ma in base a quanto riferito dagli stessi sviluppatori questa dovrebbe essere basata su una versione piuttosto vecchia del gioco, dunque c'è molta curiosità per la seconda beta, potenzialmente incentrata su una versione molto più aggiornata.

Il problema è che questa sembra sia destinata a farsi attendere a lungo, come riferito dallo stesso CEO del team, BongGun Bae, rispondendo alla domanda di un utente su X che chiedeva delucidazioni sul lancio della prossima sessione di prova.