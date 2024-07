Dragon Age: The Veilguard è Verificato per Steam Deck e non richiede EA App, novità in arrivo in estate

Le buone notizie non finiscono qui: il gioco sarà "Verificato" per Steam Deck sin dal lancio, ovvero ha ottenuto la miglior certificazione possibile dal team di Valve e quindi sarà pienamente compatibile con l'handheld, senza particolari problemi.

Tramite un breve post gli sviluppatori di Bioware hanno annunciato che Dragon Age: The Veilguard sarà un gioco nativo per Steam , ovvero non richiederà l'accesso tramite EA App , per la gioia di molti utenti che non vedono di buon occhio il client proprietario di Electronic Arts per PC.

Presto la data di uscita ufficiale?

In chiusura del post, il team di Bioware ha riferito che i "dettagli sul lancio arriveranno più tardi quest'estate". E ovviamente viene subito da pensare alla Gamescom di Colonia di quest'anno, in programma per il 21 - 25 agosto. Ma forse il tutto avverrà molto prima: Dragon Age: The Veilguard sarà al San Diego Comicon che si svolgerà nel fine settimana.

Alcuni dei personaggi di Dragon Age: The Veilguard

A prescindere che le novità in questione arrivino durante il corso di queste importanti vetrine o in un'altra occasione, è probabile che presto conosceremo finalmente la data di uscita ufficiale del gioco, al momento fissata per un generico 2024, dopo così tanti anni dall'annuncio del gioco.

Nel frattempo, nei giorni scorsi Bioware ha condiviso ulteriori informazioni, come ad esempio che il protagonista avrà quattro voci differenti da altrettanti doppiatori tra cui scegliere e che The Veilguard sarà il primo Dragon Age ad avere dei "combattimenti divertenti".