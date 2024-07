The Elder Scrolls V Skyrim e altri 8 giochi si aggiungono al catalogo di NVIDIA GeForce Now da oggi

Siamo a giovedì ed è tempo di aggiornare il catalogo di NVIDIA GeForce Now: come da tradizione, anche questa settimana i giochi utilizzabili attraverso il servizio di cloud gaming di NVIDIA si ampliano e altri 9 titoli si aggiungono alla piattaforma, tra i quali anche The Elder Scrolls V: Skyrim in ben due versioni.

"È tempo di gridare Fus Roh Dah! Il vostro viaggio attraverso Tamriel può continuare su tutti i dispositivi, poiché The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition si unisce alla libreria di GeForce NOW", annuncia NVIDIA in queste ore.

Non si tratta propriamente di una primizia in questo caso, ma il celebre RPG di Bethesda è un'aggiunta di notevole valore al catalogo di GeForce Now, tanto più perché il servizio consente di giocarlo al massimo del suo potenziale.