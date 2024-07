Hunt: Showdown 1896 annunciato da Crytek con data di uscita, nuovo capitolo su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Invece di limitarsi a portare il vecchio Hunt: Showdown sulle console attuali, Crytek ha pensato bene di presentare quello che è in effetti un vero proprio nuovo capitolo con Hunt: Showdown 1896, con data di uscita fissata per il 15 agosto 2024 e i primi dettagli riferiti in queste ore.

In Hunt: Showdown 1896 i giocatori si ritrovano a vivere una nuova esperienza spostata cronologicamente in avanti nel tempo e con una nuova ambientazione ad ovest delle paludi del Bayou, verso le Montagne Rocciose del Colorado.

Il nuovo capitolo comporta anche una transizione tecnologica a CryEngine 5.11, cosa che incrementa in maniera sostanziale la qualità grafica del gioco, in particolare per quanto riguarda illuminazione, animazioni e resa delle ambientazioni.