Il trailer di lancio di Hunt: Showdown 1896 ci introduce alle atmosfere del gioco

Il trailer di lancio di Hunt: Showdown 1896 ci immerge nelle inquietanti atmosfere dello sparatutto PvPvE a sfondo horror di Crytek, che con questo aggiornamento si rinnova sotto molti punti di vista, a cominciare dal comparto tecnico.

Il motore grafico è infatti ora il CryEngine 5.11 e le novità sul piano tecnologico sono numerose, ma non mancano le migliorie apportate al gameplay, all'interfaccia e ai contenuti, in quest'ultimo caso con l'introduzione della nuova mappa di Mammon's Gulch.

La formula alla base dell'esperienza appare immutata e ci mette al comando di un cacciatore sulle tracce di un mostro, così come altri mercenari che non si faranno scrupoli ad ammazzarci per rubare le risorse e la taglia che magari stiamo trasportando.

Vista la presenza di un elemento temibile come la morte permanente, ogni partita a Hunt: Showdown 1896 è carica di tensione e ci vedrà fare attenzione a ogni movimento e a ogni suono fino ad arrivare a una delle zone di estrazione disponibili all'interno dello scenario.