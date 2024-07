Google Pixel 9 Pro Fold: un leak svela le specifiche tecniche del nuovo pieghevole

Ci eravamo recentemente lasciati con la rivelazione, da parte di Google, del suo nuovo Pixel 9 Pro Fold per mezzo di un teaser trailer, che ha permesso tra le altre cose di confermare il suo nome ufficiale. Un leak del portale Android Authority uscito di recente avrebbe finalmente tolto il velo su gran parte delle specifiche tecniche relative ai suoi display: scopriamole insieme. Uno degli aspetti più importanti dei dispositivi pieghevoli è senz'ombra di dubbio legato all'aspect ratio dei loro display interni. Samsung con Galaxy Fold Z ha da sempre optato per un display esterno alto e compatto, portando così ad un display interno altrettanto sviluppato in altezza. Altre compagnie produttrici, di contro, hanno invece scelto un aspect ratio maggiormente simile alla gran parte degli smartphone, dando così luogo ad un display interno pressoché quadrato. In tutto questo, con Pixel 9 Pro Fold, Google ha deciso di optare per una via di mezzo tra le due soluzioni.

Pixel 9 Pro Fold