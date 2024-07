Dragon Age: The Veilguard sarà il primo gioco della serie ad avere combattimenti "divertenti", per BioWare

Considerando che si tratta del nuovo capitolo in sviluppo da anni è normale che sia al centro della comunicazione promozionale da parte di BioWare che cerca di mettere in evidenza le evoluzioni apportate sulla serie, ma una recente dichiarazione su Dragon Age: The Veilguard sembra quasi ingiusta nei confronti dei capitoli precedenti, in particolare sul fatto che si tratterebbe del primo gioco della serie in cui i combattimenti sono effettivamente divertenti.

Come riferito in un'intervista pubblicata da GameInformer, pare che Mark Darrah (consulente su Dragon Age: The Veilguard ed ex-producer della serie) abbia riferito come "i giochi precedenti di Dragon Age erano caratterizzati da un combattimenti che non era male, ma in questo caso, il combattimento è effettivamente divertente".

Sebbene sia comprensibile la volontà di far brillare il nuovo capitolo rispetto ai titoli precedenti, un confronto del genere sembra quasi ingiusto nei confronti del resto della serie, che casomai puntava su altro rispetto al fatto di essere "divertente" in maniera immediata e generica.