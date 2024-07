Dragon Age: The Veilguard avrà sesso e nudità, svela BioWare

Dragon Age: The Veilguard conterrà nudità e probabilmente anche scene di sesso . Almeno questo è ciò che ha fatto capire BioWare alla testata Game Informer, che ha avuto modo di provarlo in anteprima per qualche ora. Certo, non poteva essere altrimenti, considerando i giochi passati della casa di Baldur's Gate e Mass Effect.

Per essere più precisi, Wesley LeBlanc di Game Informer ha verificato la presenza di nudità in fase di creazione del personaggio. Mentre era nell'editor e stava creando un personaggio femminile, ha potuto accedere alle opzioni di personalizzazione del busto, con la possibilità di modificare le dimensioni del seno, busto che ovviamente si è presentato nudo.

In quel momento Corrine Busche, la director di Veilguard, ha sorriso. Lì il giornalista ha capito che la nudità nell'editor significa nudità anche in altre parti del gioco, come nelle scene romantiche. La Busche non ha confermato esplicitamente l'intuizione, ma lo ha fatto implicitamente affermando "Questo è un GDR per adulti."

Comunque sia, per adesso a essere confermata è solo la nudità dalla vita in su. Sul punto BioWare è voluta rimanere misteriosa, affermando che vuole che siano i giocatori a scoprire se potranno ammirare anche le parti inferiori del corpo, ossia se i personaggi potranno mostrare gli organi genitali.

Stando all'articolo, "Sebbene i responsabili del gioco non abbiano voluto condividere molto sulle opzioni romantiche, ho la sensazione che la nudità avrà un suo ruolo in alcune scene e che sia questo a cui allude BioWare." Staremo a vedere quando avremo modo di provare più diffusamente il gioco.