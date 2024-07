Bloodborne per PS5 è apparso su PlayStation Stars illudendo i fan

I fan di Bloodborne non hanno pace. Da anni chiedono invano una versione aggiornata del gioco, aggrappandosi a ogni minimo segno della sua esistenza. Ora è addirittura apparsa la versione PlayStation 5 su PlayStation Stars , come riportato da diversi utenti in vari social network, primo fra tutti Reddit. Diciamo subito che potrebbe semplicemente trattarsi di un errore grafico.

L'attesa di Bloodborne

Più precisamente, PlayStation Stars elenca il DLC The Old Hunters per Bloodborne come un gioco per PS5. Naturalmente dubitiamo che Sony avrebbe annunciato in questo modo un progetto simile e molti propendono per la tesi dell'errore. L'associazione tra il gioco di FromSoftware e la console di ultima generazione ha comunque scatenato di nuovo le richieste della comunità, che è tornata in qualche modo a sperare.

Bloodborne per PS5 su PS Stars.

Peccato che le ultime voci in merito affermino che non c'è niente in lavorazione. Certo, non è escluso che in futuro qualcosa possa arrivare, considerando che Demon's Souls, il titolo che ha fondato il genere dei soulslike, ha ricevuto un remake a inizio generazione. C'è anche la possibilità che prima o poi sia pubblicato su PC, piattaforma sulla quale Sony sta investendo molto, lanciandoci molti titoli esclusivi di PlayStation 4 e PlayStation 5.

Del resto è un momento ottimo per lanciare un souls, anche una semplice remaster, considerando come il successo di Elden Ring, l'ultima fatica di FromSoftware, si sia propagato sull'intero genere, garantendo ottime vendite a titoli cloni come Lies of P e Lords of the Fallen. Perché non rilanciare Bloodborne in un contesto così favorevole? Questa è una domanda a cui molti fan vorrebbero che Sony desse finalmente una risposta.