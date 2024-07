Let Me Solo Her ha sconfitto il boss finale di Elden Ring: Shadow of the Erdtree senza subire danno

Let Me Solo Her, l'eroe di Elden Ring, la leggenda che ha aiutato migliaia di giocatori a sconfiggere Malenia, ce l'ha finalmente fatta a sconfiggere il boss finale dell'espansione Shadow of the Erdtree senza subire danni, in un combattimento spettacolare e condotto in modo perfetto.

Fate bene attenzione, perché da qui in poi dovremo dare delle anticipazioni su Shadow of the Erdtree. Il filmato, che testimonia l'impresa di Let Me Solo Her, mostra inevitabilmente il combattimento finale del gioco. Se non volete sapere niente prima di giocare, non andate oltre nella lettura.