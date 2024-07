Quando arriveranno i giochi first party su Xbox Game Pass Standard? Vediamo quanto ci sarà da attendere

Quando arriveranno i giochi first party di Xbox nell'abbonamento Xbox Game Pass Standard? Microsoft non l'ha spiegato con l'annuncio della rimodulazione del servizio, ossia con l'aumento dei prezzi e il lancio di una fascia senza giochi al day one. Proprio quest'ultima ha sollevato un grosso interrogativo tra i fan, che si sono chiesti quando potranno accedere ai nuovi giochi con il loro abbonamento.

Risposta ufficiosa

Per ora non c'è una risposta ufficiale, ma il giornalista Jez Corden ha parlato con fonti interne a Xbox ottenendo l'agognata informazione: tra i 6 e i 12 mesi. A volte ci vorrà anche di più. Insomma, Microsoft procederà facendo valutazioni caso per caso (una strategia che segue anche per la pubblicazione multipiattaforma), probabilmente a seconda del successo del gioco o della sua portata.

Anche se non è stata Microsoft a comunicare queste tempistiche, l'esperienza ci dice che è probabile che vada così, considerando anche come funzionano altri abbonamenti videoludici, come quello di Electronic Arts. Specifichiamo che gli abbonati alla fascia Ultimate, che ora costa 17,99€ al mese, potranno giocare da subito a tutti i giochi.

Su PC, invece, non cambierà nulla. L'abbonamento passerà da 9,99€ a 11,99€ al mese, ma l'offerta dei giochi rimarrà invariata rispetto al passato.

L'aumento dei prezzi dell'Xbox Game Pass era atteso da tempo, considerando le acquisizioni fatte da Microsoft e la stagnante crescita degli abbonati. Non fa mai piacere quando succede, ma è in qualche modo inevitabile. Inoltre, il Game Pass rimane sempre molto conveniente.