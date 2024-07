Il parco dei divertimenti di Dragon Ball ha il suo trailer ufficiale, con sfere del drago e onde energetiche

Il parco dei divertimenti di Dragon Ball sta facendo passi da gigante. Anzi, pare essere quasi pronto, stando al trailer ufficiale, che trovate qui di seguito. Nonostante si parli di una serie giapponese, il parco è stato creato in Arabia Saudita, tanto per sottolineare quanto le avventure di Goku e soci siano diffuse in tutto il mondo.