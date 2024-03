Dragon Ball: arriva un enorme parco dei divertimenti, in un luogo che non vi aspettereste mai

Buone notizie per i fan di Dragon Ball , perché sta per essere lanciato il primo parco dei divertimenti a tema. Sarà una struttura enorme e conterrà attrazioni e luoghi legati alla serie del compianto Akira Toryiama . Detto questo, il luogo scelto per costruirlo è abbastanza inatteso. No, non lo faranno in giappone, la patria della serie, ma in Arabia Saudita.

Alcune immagini del parco

Come già detto, il Dragon Ball Theme Park sarà enorme. Niente a che vedere con il parco tematico dedicato allo Studio Ghibli, percorribile in un paio d'ore, o con le aree Nintendo nei parchi di Universal Studios, abbastanza ristrette.

I fan di Goku potranno invece aggirarsi per un'area grande più di 500.000 metri quadrati per trovare tutte le sfere del drago. Sarà quindi più grande del parco di Disneyland a Tokyo.

Come già detto, il parco a tema di Dragon Ball sarà costruito in Arabia Saudita. Più precisamente a Qiddiya, un quartiere turistico di Riyadh, la capitale. Da notare che il parco di Dragon Ball non va confuso con il Six Flags, altro parco in costruzione a Qiddya, da cui sarà ben distinto.

Il parco di Dragon Ball conterrà più di trenta attrazioni, come annunciato sul sito ufficiale in lingua giapponese, dove possiamo leggere che ci saranno: "oltre 30 attrazioni, incluse cinque incredibili giostre". In realtà sul sito ufficiale di Qiddiya si può leggere qualcosa di leggermente diverso: "Il parco a tema di Dragon Ball avrà più di 30 giostre a tema, incluse 5 attrazioni rivoluzionarie." Comunque sia, da entrambi apprendiamo che ci saranno delle montagne russe enormi che attraverseranno una statua alta più di 70 metri del drago Shenron, che sarà posta al centro del parco.

Naturalmente l'area sarà circondata da strutture ricettive in cui si potrà dormire, mentre all'interno ci saranno negozi e ristoranti a tema Dragon Ball. Peccato che non ci siano date per l'apertura del parco. Supponiamo che dovremo attendere almeno un paio d'anni, ma è difficile dirlo, considerando che non conosciamo lo stato dei lavori.