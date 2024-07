Dragon Age: The Veilguard avrà uno stratificato sistema di equipaggiamenti con anche armature su misura

Dragon Age: The Veilguard è un gioco d'azione ma è anche un gioco di ruolo e vuole farlo vedere con la profondità della personalizzazione del personaggio e dei suoi alleati. Precisamente, ci sarà la possibilità di scegliere nel dettaglio cosa far indossare al nostro protagonista, Rook, e ai suoi compagni.

In che modo potremo personalizzare i personaggi di Dragon Age: The Veilguard

Il team di sviluppo del gioco di ruolo d'azione spiega che nel caso dei membri del nostro party sarà possibile cambiare una quantità limitata di elementi, come l'armature, una singola arma, un anello e un accessorio. Ricordiamo anche che gli elementi hanno anche valore cosmetico, quindi un cambio di equipaggiamento sarà ben visibile sui personaggi.

Ci sarà però più profondità con il nostro personaggio. In Dragon Age: The Veilguard Rook potrà scegliere anche tra due armi, due anelli, un elmo, un amuleto e una cintura. Quest'ultima è particolarmente interessante perché si lega all'efficacia delle pozioni di cura e, quando otterremo versioni di alto livello, potrebbero anche esserci effetti aggiuntivi per personalizzare il nostro stile di gioco, come ad esempio una invisibilità temporanea.

Inoltre, Dragon Age: The Veilguard includerà una serie di armature su misura per certe classi o certi personaggi. L'impressione quindi è che vi sia grande cura per l'estetica. A dimostrazione di questo, quando creeremo il personaggio avremo anche modo di vedere come apparirà con delle armature avanzate, così da assicurarci che il suo aspetto funzioni anche quando non indossa gli abiti di basso livello iniziali.

Infine, ricordiamo che il gioco avrà anche una funzione di trasmogrificazione.