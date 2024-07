Sony presenta nuove action figure su Aloy, Kratos, Jin e altri personaggi PlayStation, da Spin Master

Sony e Spin Master hanno annunciato una nuova collaborazione che porterà a una linea di prodotti specificamente dedicata ai personaggi PlayStation, con nuove action figure di Aloy, Kratos, Jin e altri, dotate di particolare qualità e rappresentazioni alquanto fedeli delle controparti videoludiche.

Al momento sono stati annunciati set dedicati ai personaggi in questione, con la prima statuetta di Aloy che può essere già prenotata attraverso il sito di PlayStation Gear o su Amazon (per quanto riguarda USA e Australia), ma altre potrebbero arrivare in seguito.

"È stato un piacere immenso collaborare con Spin Master per la realizzazione dei personaggi di Aloy e Varl", ha dichiarato Arno Schmitz, character artist di Guerrilla, "Si basano sui modelli digitali reali utilizzati per il gioco, e il risultato finale è davvero notevole. I numerosi punti di articolazione sono stati realizzati con cura e anche le texture sono state riprodotte nei minimi dettagli".