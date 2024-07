Dragon Age: The Veilguard include la trasmogrificazione? BioWare dà una risposta definitiva

Dragon Age: The Veilguard sarà disponibile quest'anno e per il momento BioWare ha condiviso solo una vera e propria presentazione del gioco. Ci ha permesso di farci un'idea di cosa possiamo aspettarci, in termini di genere e principali meccaniche di gioco, ma chiaramente non ha svelato ogni dettaglio sul gioco di ruolo d'azione.

Uno degli elementi più importanti per molti videogiocatori di ruolo è la possibilità di personalizzare il proprio personaggio, sia per quanto riguarda le statistiche sia per quanto riguarda il puro e semplice aspetto. Sappiamo che potremo cambiare le armature del nostro protagonista e dei suoi alleati, ma potremo usare la trasmogrificazione?

Ricordiamo che la trasmogrificazione è la capacità di cambiare l'aspetto di una armatura senza modificare le sue statistiche: è un modo per poter mantenere il proprio stile unico senza dover rinunciare ai vantaggi concessi da un'armatura nuova appena ottenuta.