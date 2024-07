Dragon Age: The Veilguard ha una difficoltà che vi fa personalizzare di tutto, per renderlo facile o difficile

Invece di dover obbligatoriamente optare per i classici livelli di difficoltà (che sono comunque presenti, ovviamente), Dragon Age: The Veilguard propone un menù noto come difficoltà "Unbound" (letteralmente, "Slegata" o semplicemente "Libera").

Come funziona la difficoltà in Dragon Age: The Veilguard

Unbound permette di personalizzare in modo completamente libero Dragon Age: The Veilguard, definendo esattamente il tipo di esperienza che vogliamo vivere nel gioco di ruolo d'azione.

Avremo accesso alla possibilità di cambiare il modo in cui il tracciamento ci aiuta a esplorare, ci sarà una voce per la mira assistita e anche una opzione per la mira automatica. È possibile alterare il tempismo della deviazione dei colpi nemici, per rendere la mossa più semplice o più difficile. Potremo anche definire il livello di danno che ci viene inflitto e cambiare il livello di salute dei nemici. C'è anche una opzione che determina il livello di aggressività degli avversari. Potremo persino inserire una opzione per annullare la possibilità di morire.

Busche afferma che queste opzioni non sono un modo per barare. Si tratta di "una opzione per assicurarsi che i giocatori di tutti i livelli di abilità possano provare il gioco". Inoltre, viene confermato che possiamo aspettarci altre opzioni di accessibilità: non viene precisato quali sono, ma possiamo supporre che si tratti di opzioni grafiche e altre funzionalità simili.

