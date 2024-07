Lucca Comics & Games 2024 apre la vendita dei biglietti Early Bird a prezzo ridotto

L'evento si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre e avrà come tema The Butterfly Effect, ospitando anche quest'anno le community degli appassionati di fumetti, giochi, videogiochi, narrativa fantasy, manga, anime, cinema d'animazione, serie televisive e cosplay.

I link e gli altri dettagli

Per consultare le tipologie di biglietti disponibili, i prezzi e le modalità di ritiro per l'edizione 2024, è possibile visitare il sito ufficiale di Lucca Comics & Games. Per acquistare i biglietti bisogna invece cliccare qui.

Naturalmente si potrà accedere liberamente alla città di Lucca senza dover acquistare un biglietto, mentre i bambini nati dopo il 1 gennaio 2015 potranno partecipare gratuitamente alla manifestazione.

Ad ogni modo, le novità non si fermano qui: come annunciato durante l'evento live del 26 giugno, dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025 la Fabbrica del Vapore di Milano sarà teatro della mostra AMANO CORPUS ANIMÆ dedicata a Yoshitaka Amano, celebre per i tre poster che caratterizzeranno l'edizione 2024 di Lucca Comics & Games.

La retrospettiva, organizzata da Lucca Comics & Games e curata da Fabio Viola, con un progetto espositivo realizzato in collaborazione con POLI.design di Milano, onorerà i cinquant'anni di carriera del maestro con più di cento opere originali.

La campagna Kickstarter, che avrà luogo dal 18 luglio al 9 agosto, offrirà la possibilità di prenotare prodotti esclusivi e limitati, quali stampe d'arte firmate e il catalogo della mostra in varie edizioni, inclusa una special edition numerata e autografata.

Saranno inoltre disponibili oggetti unici per la mostra e l'opportunità di visitarla accompagnati da una guida d'eccezione: lo stesso Yoshitaka Amano. L'esposizione si inaugurerà con un 'Muro dei Sostenitori', che elencherà i nomi di tutti coloro che hanno contribuito alla prima mostra europea del Maestro, diventando parte della sua storia.

Infine, martedì 9 luglio dalle 21.00 il canale Twitch di Lucca Comics & Games ospiterà lo speciale LC&G Community Q&A: lo staff dell'evento incontrerà virtualmente i visitatori e le visitatrici per rispondere a domande e dubbi.