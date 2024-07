Kunitsu-Gami: Path of the Goddess si mostra al Capcom Next: vediamo le novità presentate

Durante il Capcom Next di luglio, la compagnia di Osaka ha mostrato il trailer di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, il nuovo gioco d'azione con visuale dall'alto. Sarà disponibile dal 19 luglio.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ci porta in un fantasy ambientato in un mondo ispirato dalla mitologia giapponese. Ambientato su una montagna, si spezzerà in giorno e notte. Durante le ore di luce è possibile potenziare il villaggio e dare dei ruoli agli abitanti per prepararsi alle invasioni della notte.