Tose segnala perdite finanziarie: è uno "studio fantasma" dietro a giochi Nintendo e Square Enix

Il 2024 si è dimostrato un anno impegnativo per il mercato videoludico, ancora più del 2023 in termini di licenziamenti e chiusure di team. Ora, tocca a un importante studio giapponese - Tose - segnalare risultati economici negativi.

Chi è Tose, il team "fantasma"

Questo studio di sviluppo è famoso in qualità di team "fantasma" ovvero uno studio che spesso non viene nemmeno indicato nei crediti dei videogiochi, ma che in realtà è un importante aiuto nello sviluppo di giochi di alto livello, soprattutto di Nintendo e di Square Enix.

Mario e i tanti personaggi di Paper Mario: Il Portale Millenario

Attivo sin dai tempi del Nintendo Entertainment System (NES), Tose ha lavorato negli ultimi anni a giochi come Paper Mario in versione Switch e al port di Crisis Core Final Fantasy 7. Parliamo di una delle più grandi compagnie di outsourcing del Giappone. Ha aiutato anche con Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, WarioWare: Move It!, Splatoon 2 e Final Fantasy Pixel Remaster.

Purtroppo vari progetti sui quali era al lavoro sono stati cancellati, ma la compagnia segnala comunque che sta lavorando per migliorare la propria gestione dei progetti e intende recuperare le perdite con la pubblicazione di vari giochi che sono ancora in produzione.

Tose non precisa quali siano i giochi cancellati, ma a maggio Square Enix ha dichiarato di aver cancellato vari progetti non annunciati quindi è credibile che Tose sia stata colpita di conseguenza.