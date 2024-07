The Pokemon Company sarà alla Gamescom 2024 come uno degli ospiti principali: annunci in arrivo?

Sebbene Nintendo abbia già confermato la sua assenza, la Gamescom 2024 ha recentemente riferito che The Pokemon Company sarà presente all'interno della fiera tedesca, e sarà peraltro uno degli ospiti principali, considerata un "highlight" dell'evento e facendo dunque pensare a novità e annunci in arrivo.

Si crea però una sorta di discrepanza in questo caso: non essendoci Nintendo, potrebbe essere difficile vedere nuovi videogiochi sui Pokémon alla Gamescom 2024, con la presenza di The Pokemon Company che potrebbe riguardare soltanto il gioco di carte collezionabili o comunque altre iniziative riguardanti il franchise al di fuori dei titoli per Nintendo Switch.

D'altra parte, il post pubblicato dall'account ufficiale della Gamescom cita anche Sony Germania come uno degli highlight, nonostante PlayStation in generale abbia già confermato di non essere presente all'evento, dunque non sappiamo bene come prendere questa affermazione, ma è possibile che si tratti solo della presenza sullo showfloor delle compagnie ma senza particolarità novità da presentare.