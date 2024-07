Dragon Age: The Veilguard sarà al Comic-Con di San Diego, sarà svelata la data d'uscita?

Dragon Age: The Veilguard sarà al Comic-Con di San Diego , probabilmente la più grande fiera di fumetti del mondo (ormai dedicata all'intera cultura pop, videogiochi compresi). L'annuncio è stato dato direttamente da BioWare, che ha parlato di essere ansiosa di incontrare i fan, ma da cui ci si aspetta sicuramente di sapere qualcosa di più sul gioco, come la data d'uscita , ancora non svelata nonostante dovrebbe cadere nell'autunno 2024, ossia tra pochissimi mesi.

Cosa aspettarsi

Per inciso, il Comic-Con si svolgerà da giovedì 25 luglio a domenica 28 luglio. Nell'annuncio di BioWare, pubblicato su X, si può leggere: "Fantastiche notizie per i fan di Dragon Age, saremo al SDCC a fine mese! Che siate fan di vecchia data o nuovi nella community, non vediamo l'ora di vedervi lì."

Nel post c'è anche un'immagine allegata con il calendario degli eventi legati al nuovo Dragon Age: 25 luglio: Autografi dei doppiatori di Neve, Harding, Lucanis ed Emmrich; Festa per i fan all'Hard Rock Hotel 26 luglio: Panel con i doppiatori di Neve, Harding, Lucanis ed Emmrich 28 luglio: Autografi con il team di sviluppo per incontrare le menti dietro The Veilguard.

L'immagine indica inoltre che BioWare si troverà allo stand dell'editore Dark Horse Comics durante tutta la convention, situato allo stand 2615.

Naturalmente non è detto che durante il Comic-Con sarà svelata la data d'uscita o che sarà mostrato un nuovo trailer, ma l'occasione è sicuramente ghiotta, vista la risonanza dell'evento. Volendo lo studio di sviluppo potrebbe aprire anche le prenotazioni, svelando le varie edizioni del gioco. Vedremo. Intanto che aspettiamo, vi ricordiamo che Dragon Age: The Veilguard è in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5.