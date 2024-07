EA Sports FC 25 svela i nuovi ruoli e i Focus per ogni posizione in campo tramite FC IQ

Per chi non lo sapesse, FC IQ è il nuovo sistema chiave di EA Sports FC 25 per quanto riguarda le tattiche e il posizionamento dei giocatori in campo, con l'obiettivo di offrire una maggiore varietà e autenticità. In tutto ciò, grazie a milioni di dati su giocatori reali ottenuti tramite Opta Sports, sono stati creati dei nuovi Ruoli per i giocatori.

EA Sports FC 25 promette di portare una ventata di aria fresca e maggiore profondità alla scelta della formazione e di come agire la nostra squadra in campo tramite al nuovo sistema FC IQ e la meccanica del Focus , che permette di modificare ulteriormente l'atteggiamento in campo di ogni singolo giocatore in maniera ancora più marcata e mirata che in passato.

Tutti i ruoli e Focus per ogni posizione

Come spiegato nel deep dive del gameplay di EA Sports FC 25 pubblicato oggi, i Ruoli tramite FC IQ determinano come ogni calciatore in campo pensa, agisce e si muove quando non controlla la palla. Ognuno di essi è determinato dalla posizione in campo ed è differente, con aspetti positivi e altri negativi da tenere in considerazione. Ogni calciatore possiede delle Familiarità del Ruolo (assegnate tramite i sopracitati dati di Opta Sports) che gli permettono di giocare in maniera più efficiente in un determinato Ruolo. Un indicatore, che va da "Role" a "Role++", segnala quanto un calciatore è capace in un determinato Ruolo.

Laddove il Ruolo determina il comportamento generale del giocatore in campo, il Focus rappresenta un ulteriore modificatore che esalta una o due caratteristiche di un giocatore in campo. Al lancio di EA Sports FC 25 ci saranno 31 Ruoli, ognuno dei quali avrà 1 - 3 Focus, per un totale di 52 combinazioni uniche, vediamoli nel dettaglio nella seguente tabella.

Posizione Ruolo Focus GK Goalkeeper Defend | Balanced GK Sweeper Keeper Balanced RB | LB Fullback Defend | Balanced RB | LB Wingback Balanced RB | LB Falseback Defend | Balanced RB | LB Attacking Wingback Balanced | Attack CB Defender Defend | Balanced CB Stopper Balanced CB Ball-Playing Defender Defend | Build-Up CDM Holding Defend | Roaming CDM Centre-Half Defend CDM Deep-Lying Playmaker Defend | Roaming CM Box-to-Box Balanced CM Holding Defend CM Deep-Lying Playmaker Defend CM Playmaker Attack | Roaming CM Half-Winger Balanced | Attack RM | LM Winger Balanced | Attack RM | LM Wide Midfielder Defend | Balanced RM | LM Wide Playmaker Attack RM | LM Inside Forward Balanced | Attack CAM Playmaker Balanced | Roaming CAM Shadow Striker Attack CAM Half-Winger Balanced | Attack RW | LW Winger Balanced | Attack RW | LW Inside Forward Balanced | Attack | Roaming RW | LW Wide Playmaker Attack ST Advance Forward Attack | Complete ST Poacher Attack ST False 9 Build-Up ST Target Forward Balanced | Attack | Wide

Vi ricordiamo che EA Sports FC 25 sarà disponibile dal 27 settembre su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.