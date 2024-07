EA Sports FC 25 si mostra in un video di approfondimento del gameplay, ecco le novità di questa edizione

Una delle più interessanti e impattanti è senza dubbio FC IQ , ovvero l'inedito sistema realizzato da EA Sports con l'ausilio di miliardi di dati di calciatori raccolti in collaborazione con Opta Sports, che ha permesso di rivoluzionare il modo in cui vengono classificati i ruoli in campo , rendendoli ancora più fedeli e realistici alle controparti reali.

Come promesso, Electronic Arts ha pubblicato oggi un video di approfondimento del gameplay di EA Sports FC 25 , grazie al quale vengono sviscerate le novità più interessanti del nuovo titolo calcistico per quanto riguarda l'azione vera e propria sul terreno di gioco.

FC IQ e Focus

Per la precisione FC IQ mette sul piatto oltre 50 nuovi ruoli, di cui 31 unici e pensati per le stelle più brillanti del calcio internazionale, ognuno caratterizzato da specifiche caratteristiche, con bonus e malus che i giocatori dovranno tenere in considerazione per elaborare la tattica più efficace e che meglio si adatti al proprio stile di gioco.

I ruoli di FC IQ si affiancano alle classiche posizioni, che definiscono come sempre la parte di campo occupata dai calciatori e che determina il modulo. E per la gioia dei giocatori amanti delle tattiche personalizzate, a stratificare ancora di più il tutto arriva il Focus, ovvero l'attitudine di quel calciatore per quel ruolo, che potrebbe essere d'attacco, bilanciata o difensiva.

Abbiamo avuto modo di parlarvi di queste e altre novità di rilievo di EA Sports FC 25 nel nostro provato della nuova iterazione della serie calcistica di Electronic Arts, che vi ricordiamo sarà disponibile a partire dal 27 settembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle varie edizioni, accesso anticipato, beta e versione di prova, nonché licenze confermate.