EA Sports FC 25: data di uscita, prezzi, edizioni, accesso anticipato, beta e licenze confermate

La nuova stagione calcistica su PC e console prenderà il via con l'arrivo nei negozi di EA Sports FC 25. La nuova iterazione della serie arriverà alla fine dell'estate, accompagnato da una serie di novità e migliorie che puntano a migliorare una formula già rodata e solida apprezzata da milioni di giocatori. Abbiamo riassunto in questo articolo tutte le informazioni utili in vista della pubblicazione, dalla data di uscita, edizioni, prezzi, bonus e accesso anticipato ai dettagli al momento noti su crossplay, beta e licenze di campionati e stadi confermate. Salvate la pagina nei preferiti: l'aggiorneremo nel tempo, man mano che verranno svelati ulteriori dettagli ufficiali, ad esempio le date dell'immancabile beta che si svolgerà prima della pubblicazione.

Data di uscita, accesso anticipato e versione di prova con EA Play e Xbox Game Pass La data di uscita ufficiale di EA Sports FC 25 è fissata al 27 settembre 2024, proseguendo la tradizione che vede la pubblicazione dei giochi della serie sempre in programma per l'ultimo venerdì di settembre. Il titolo sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (EA App, Steam ed Epic Game Store). Ci sono vari modi per iniziare a giocare prima della data sopracitata. Il principale è acquistando la Ultimate Edition, che tra i vari bonus include l'accesso anticipato al gioco al 20 settembre, in pratica una settimana prima. Segnaliamo che questa versione è inclusa anche all'interno di EA Play Pro, il servizio in abbonamento per PC di Electronic Arts da 16,99 euro al mese o 119,99 euro l'anno che permette di accedere a tutti i giochi del publisher sin dal lancio e in formato Premium Edition. Inoltre, gli iscritti a EA Play standard per PC, PlayStation o Xbox, possono accedere a una versione di prova di 10 ore del gioco completo, sempre dal 20 settembre. Ricordiamo che EA Play è incluso all'interno di PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate, dunque anche gli iscritti al servizio di Microsoft potranno beneficiare del medesimo bonus.

Edizioni disponibili, prezzi, contenuti e bonus di prenotazione EA Sports FC 25 sarà disponibile nei negozi in due formati differenti, ovvero la Standard Edition e la Ultimate Edition, quest'ultima solo in versione digitale e inclusa anche all'interno del catalogo di EA Play Pro per PC sin dal lancio. Gli abbonati a EA Play possono usufruire di uno sconto del 10% per l'acquisto delle versioni digitali in vendita su PlayStation Store, Xbox Store ed EA App. Un giocatore esegue un tiro in EA Sports FC 25 La Standard Edition di EA Sports FC 25 è in vendita al prezzo di 79,99 per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, a 69,99 euro su PC (solo in versione digitale tramite Steam, Epic Games Store ed EA App) e a 59,99 euro per Nintendo Switch. Di per sé, quest'edizione non include alcun extra, ma tramite il preorder riceverete i seguenti bonus di prenotazione: Oggetto giocatore Bellingham in prestito in Football Ultimate Team (10 partite)

1 oggetto Ambasciatore a scelta in prestito in Football Ultimate Team (10 partite)

Slot stili di gioco sbloccato in Club

250.000 crediti Club

Punti personalità aggiuntivi in Carriera professionista

3 Icone nella Carriera professionista - Beckham, Zidane e Ronaldo Nazário Galácticos

Un preparatore a 5 stelle disponibile in Carriera tecnico

Un osservatore giovani a 5 stelle disponibile in Carriera tecnico EA Sports FC 25 Ultimate Edition è disponibile solo in formato digitale al prezzo di 109,99 euro per PS5, PS4, Xbox Series X|S e One, di 99,99 euro per PC e di 79,99 euro per Nintendo Switch. Preacquistando questa versione entro il 20 agosto, riceverete: Oggetto giocatore Eroe Football Ultimate Team Live non scambiabile dal 20 settembre

Oggetto giocatore Football Ultimate Team non scambiabile per EA Sports FC 24

Fino a 7 giorni di accesso anticipato: inizia a giocare dal 20 settembre

4.600 FC Points

Slot evoluzione in Football Ultimate Team

Premi accesso anticipato alla modalità Rush: Punti bonus doppi quando giochi a Rush con gli amici Vantaggi in FC Hub Stagione 1 Ottieni premi e contenuti speciali in Football Ultimate Team e Club

Tutti i contenuti per la prenotazione della Standard Edition (che abbiamo elencato nella lista precedente)

Closed e open beta Per il momento EA Sports non ha annunciato una beta pubblica o una demo di EA Sports FC 25, per quanto è possibile dare per scontata un'iniziativa simile, considerando quanto visto con i giochi degli scorsi anni. Uno degli stadi di EA Sports FC 25 È in programma una beta a numero chiuso, che si svolgerà dall'8 al 28 agosto, che permetterà ai partecipanti di provare alcune delle modalità più gettonate, come Ultimate Team, modalità Cub e amichevoli online. Tuttavia, l'iscrizione è riservata esclusivamente ai giocatori residenti negli USA e nel Regno Unito che si sono registrati al programma EA Playtesting.

I requisiti di sistema della versione PC Nei due elenchi di seguito trovate i requisiti di sistema minimi e consigliati per la versione PC di EA Sports FC 25. Come l'iterazione dello scorso anno, parliamo di un gioco sulla carta non troppo esoso in termini hardware e che dovrebbe girare egregiamente anche su configurazioni con diversi anni sulle spalle. Dusan Vlahovic in EA Sports FC 25 Requisiti Minimi Sistema operativo: Windows 10 - 64-Bit (Con gli ultimi aggiornamenti installati)

Processore: AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core i5 6600k

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD RX 570 o Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX 12 o equivalente Dei giocatori del Real Madrid in EA Sports FC 25 Requisiti consigliati Sistema operativo: Windows 10 - 64-Bit (con gli ultimi aggiornamenti installati)

Processore: AMD Ryzen 7 2700X o Intel Core i7 6700

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: AMD RX 5600 XT o Nvidia GTX 1660

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX 12 o equivalente

Upgrade alle versioni next-gen per PS5 e Xbox Series X|S Per quanto riguarda la gestione degli aggiornamenti next-gen da PS4 a PS5 o da Xbox One e Xbox Series X|S, le modalità sono simile a quelle del gioco dello scorso anno. Se puntate a una copia digitale, il discorso è semplicissimo: acquistando EA Sports FC 25 su PlayStation Store o Xbox Store (direttamente nel negozio digitale o tramite codice per il riscatto) riceverete in un colpo solo la versione PS5 e PS4 o Xbox Series X|S e One. Un'azione di gioco in EA Sports FC 25 Con le versioni fisiche, le cose si fanno un po' più complicate in casa PlayStation. Quella per PS4 include la possibilità di eseguire l'aggiornamento gratuito alla versione PS5. In pratica otterrete entrambe con un unico acquisto. Al contrario, la versione PS5 è fruibile esclusivamente su questa console e non include quella per PS4. Il problema, invece, non si pone affatto su Xbox: nei negozi è in vendita un'unica edizione che include sia la versione Xbox One che quella Xbox Series X|S.

Cross-play e cross-progression Per il momento Electronic Arts non si è ancora pronunciata ufficialmente se EA Sports FC 25 supporterà il crossplay, ovvero la possibilità di giocare in multiplayer online con utenti che utilizzano una piattaforma differente dalla nostra. Aggiorneremo questo articolo quando ci saranno comunicazioni in tal senso. In ogni caso, possiamo ipotizzare che verrà riproposto in maniera del tutto simile agli anni scorsi, ovvero con il crossplay disponibile solo tra le piattaforme della stessa generazione, dunque PS5, Xbox Series X|S e PC e separatamente PS4 e Xbox One, con Nintendo Switch che non supporterà questa funzione. Reece James dribbla un avversario Nessun dettaglio anche per la cross-progression, ovvero la possibilità di trasferire i propri progressi e i contenuti acquistati da una piattaforma all'altra. Anche in questo caso, se le cose funzioneranno come i vecchi giochi della serie, sarà disponibile solo per un ristretto numero di modalità, come Ultimate Team.