PlayStation VR2 su PC: Sony sta testando il supporto per il 2024

PlayStation VR2 sta per aprirsi al mondo PC, in base a quanto riferito dalla stessa Sony in un recente post sul blog ufficiale di PlayStation, nel quale viene brevemente menzionato il fatto che tale supporto è al momento in fase di test.

Si tratta di un accenno molto veloce, ma che comporta implicazioni davvero molto importanti per il futuro della periferica in questione: PlayStation VR2 è infatti visto generalmente come un ottimo visore per la realtà virtuale, ma il fatto di essere limitato all'utilizzo su PS5 rappresenta una notevole riduzione per il suo potenziale.

L'apertura all'ambito PC potrebbe comportare un futuro molto più aperto e radioso per PlayStation VR2, che potrebbe trovare tante nuove applicazioni e un ampliamento esponenziale della libreria software con cui poterlo utilizzare, dunque la questione ha notevole importanza.