Crash Bandicoot N. Sane Trilogy arriva su PC e Xbox Game Pass? Spunta una data precisa

L'insider eXtas1stv ha svelato la possibile data di pubblicazione di Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy su PC e Xbox Game Pass , che pare anche molto vicina. Infatti, stando alle sue fonti il lancio del gioco nel catalogo del servizio sarebbe in programma per l' 8 agosto 2024 .

Presto anche altri giochi Activision Blizzard?

Come accenato in apertura, l'informazione arriva da eXtas1s e raccomandiamo di prenderla con le molle in attesa di conferme ufficiali. Tuttavia, parliamo della stessa gola profonda che aveva predetto il debutto di Call of Duty: Modern Warfare 3 su Xbox Game Pass fissato a oggi, che come sappiamo è stato confermato nella giornata di ieri. Insomma, ci sono buone probabilità che abbia "azzeccato anche questa previsione".

Non solo, a inizio mese eXtas1s aveva già suggerito l'arrivo della Crash Bandicoot N. Sane Trilogy su Game Pass per il mese di agosto, suggerendo anche che sarebbe stata raggiunta successivamente da altri giochi di Activision Blizzard, come Tony Hawk's Pro Skater 1+2 e Spyro: Reignited Trilogy. Il che è credibile, considerando che ora che Activision Blizzard appartiene a Microsoft, tutti questi giochi potrebbero arrivare nel servizio in qualsiasi momento. Staremo a vedere.