Call of Duty ha venduto contenuti creati con l'IA, per un report che fa luce sui licenziamenti di Activision

La testata Wired ha pubblicato un report sull'uso dell'Intelligenza artificiale nei videogiochi e su come questa abbia impatto sugli sviluppatori. Nel mezzo dell'articolo, segnala anche che un contenuto di Call of Duty Modern Warfare 3 messo in vendita alla fine del 2023 è stato realizzato con l'IA, senza precisarlo agli acquirenti.

L'oggetto in questione fa parte del bundle Yokai's Wrath, ma non è chiaro se si tratti di un solo elemento tra quelli del pacchetto o se tutti siano stati creati con l'IA. Potete vedere tali oggetti nell'immagine poco sotto.

Il bundle è stato venduto per 1.500 COD Point, ovvero circa 15 euro. Activision non ha ancora commentato il report, quindi non abbiamo una dichiarazione ufficiale sulla questione.