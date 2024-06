L'Intelligenza Artificiale nei videogiochi causerà licenziamenti? Il CEO di Take-Two ha le idee chiare

Secondo il CEO di Take-Two, l'idea che le Intelligenze Artificiali nei videogiochi possano far perdere il lavoro a qualcuno o servano solo per ridurre i costi è semplicemente folle.

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two (compagnia madre di Rockstar Games e non solo), ha recentemente parlato durante la conferenza TD Cowen e ha detto la propria riguardo alle Intelligenze Artificiali nei videogiochi e in che modo questo sono e saranno applicate. Nello specifico, ha affermato che non è assolutamente vero che faranno perdere posti di lavoro e che l'IA non è un modo per ridurre i costi, perché semplicemente ogni soldo risparmiato sarà usato per migliorare altro nel videogioco, così da rimanere i migliori e vendere di più.

Le parole del CEO di Take-Two sull'IA nei videogiochi A Zelnick è stato chiesto se concorda sul fatto che l'uso dell'IA non garantirà costi di produzione inferiori; il CEO ha risposto: "Sono in gran parte d'accordo, in realtà siamo nel settore dell'intelligenza artificiale fin dall'inizio dell'attività, ovviamente. E abbiamo visto creare numerosi strumenti per la nostra attività che hanno permesso di migliorare l'efficienza." Il logo di Rockstar su sfondo giallo "E nonostante ciò, come hai detto tu, i costi di produzione dei giochi sono aumentati e non sono aumentati perché non c'erano efficienze create da quegli strumenti. Queste efficienze sono state create e ci hanno permesso di rivolgere la nostra attenzione ad attività più complesse che continuano a coinvolgere e deliziare i consumatori." "Sono abbastanza sicuro che la stessa cosa accada [con l'Intelligenza Artificiale]. Quindi, l'IA generativa ci permetterà di fare una serie di cose in modo più efficiente. Quindi rivolgeremo la nostra attenzione ad altre cose, che probabilmente saranno ancora costose e richiederanno tempo."