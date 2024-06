Un video di Destiny 2 riassume tutta la storia della serie, dura solo 10 ore

L'uscita di Destiny 2: La Forma Ultima si avvicina a grandi passi, con i giocatori che fremono di scoprire come si concluderà la trama iniziata 10 anni fa con il primo capitolo della serie. Se avete iniziato a giocare solo da poco tempo o pochi anni, oppure se siete dei fan di lunga data un po' smemorati, sarete felici di sapere che il canale YouTube My Name is Byf ha riassunto tutta la storia e la lore di Destiny in un singolo video... della durata di ben 10 ore.

Ok, potrebbe sembrare uno sproposito, ma a pensarci bene è una durata più che adeguata se consideriamo la storia narrata in tutte le espansioni, le missioni stagionali. Per non parlare poi della ricca, profonda e intricata lore dell'universo di Destiny, da molti considerata un vero e proprio fiore all'occhiello della produzione.