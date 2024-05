Bungie conferma che è colpa di PlayStation se vi è stato il leak di Destiny 2 La Forma Ultima

Tramite Twitter, Bungie ha confermato cosa è accaduto, spiegando che il servizio di streaming di PS5 ha permesso l'accesso anticipato ai contenuti di Destiny 2 che sarebbero dovuti rimanere nascosti per ancora qualche tempo. Bungie ha già bloccato il tutto, ma nel frattempo parte dei dettagli sono circolati in rete e quindi vi consigliamo di fare attenzione a possibili spoiler.

Come vi abbiamo già segnalato, vi è stato un leak di informazione legato a Destiny 2 La Forma Ultima , la prossima espansione dello sparatutto che porterà alla conclusione della storia iniziata dieci anni fa. L'impressione era che la colpa fosse di una falla del sistema di Sony e, ora, ne abbiamo la conferma.

Le parole di Bungie sul leak di Destiny 2

Tramite Twitter Bungie ha scritto: "All'inizio della giornata, una parte di Destiny 2: La Forma Ultima è stata accidentalmente trasmessa in diretta sul servizio di streaming di PS5. Al momento sono stati condivisi online degli spoiler. Un piccolo gruppo di giocatori ha potuto giocare a una parte della campagna, accedere alle Collezioni e ad altre informazioni sulle ricompense in arrivo con La Forma Ultima ed Echoes".

"Raccomandiamo di fare molta attenzione sui social media nei prossimi giorni per evitare spoiler. Ricordate di esercitare cautela e di essere critici nei confronti della potenziale disinformazione. Siate rispettosi degli altri e segnalate le fughe di notizie in modo che i giocatori possano vivere in prima persona la conclusione della saga di Luce e Tenebra."

"Grazie a tutti i membri della nostra community che ci hanno già aiutato segnalando le fughe di notizie e a coloro che stanno lavorando attivamente per evitare che altre esperienze vengano condivise prima della data prevista. È sempre estremamente difficile quando il duro lavoro del nostro team viene fatto trapelare in anticipo, ma siamo comunque entusiasti che tutti possano sperimentare insieme la pubblicazione completa il 4 giugno."

Vi lasciamo infine al trailer di Destiny 2: La Forma Ultima.