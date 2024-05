Guerrilla Collective Showcase 2024, l'evento dedicato ai giochi indie: quando e come guardarlo

Il Guerrilla Collective Showcase è un evento digitale nato con l'obiettivo di celebrare e pubblicizzare gli sviluppatori indipendenti e i giochi indie. L'iniziativa fu organizzata per la prima volta nell'estate del 2020 e da allora è diventato un punto di riferimento per sviluppatori indie e per gli appassionati di videogiochi in cerca di esperienze originali e interessanti che spesso non trovano spazio nelle conferenze più blasonate.

Il Guerrilla Collective Showcase è gestito dal collettivo The MIX (Media Indie Exchange) che ha proprio come obiettivo quello di dare visibilità a giochi indipendenti in sviluppo e metterli in contatto con membri della stampa, publisher e professionisti del settore, e lo fa mostrando annunci di giochi, trailer e demo di gameplay al pubblico di tutto il mondo, organizzando talvolta anche appuntamenti dal vivo per permettere alle persone di incontrare gli sviluppatori e provare i loro giochi. Il Guerrilla Collective è ormai un appuntamento fisso, noto soprattutto per una selezione di giochi inclusivi e originali, che si differenziano molto per generi, stili artistici e temi trattati.