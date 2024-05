Day of the Devs 2024: come e dove guardare l'evento sui giochi indie

Torna puntuale l'appuntamento con Day of the Devs, l'evento online dedicato ai giochi indie più originali e interessanti in sviluppo.

Day of the Devs è ormai diventato un appuntamento fisso nella cornice estiva della Summer Game Fest. Si tratta di un evento digitale organizzato da Double Fine Productions e iam8bit in cui si vogliono celebrare e pubblicizzare gli sviluppatori e i giochi indipendenti più interessanti. Da gennaio di quest'anno, Day of the Devs è ufficialmente diventato una nonprofit, e con il supporto delle donazioni e di sponsor importanti (tra cui PlayStation, Xbox e Netflix) è in grado di realizzare iniziative online e di persona in giro per il mondo, offrendo una vetrina gratuita agli sviluppatori selezionati che altrimenti non troverebbero spazio negli eventi più blasonati.

Quando e dove guardarlo L'edizione estiva di quest'anno del Day of the Devs sarà trasmessa sabato 8 giugno alle 21:00 italiane. Come sempre sarà possibile seguirla in lingua originale tramite i canali ufficiali YouTube e Twitch della Summer Game Fest, ma la redazione di Multiplayer.it commenterà e tradurrà l'evento anche in italiano sul nostro canale Twitch.

Data: Sabato 8 giugno 2024

Ora: 19:00 italiane (10:00 Pacific Time)

Dove guardarlo: Multiplayer.it, YouTube, Twitch