Destiny 2: La Forma Ultima si mostra con il trailer di lancio, che racconta qualcosa della storia

Destiny 2: La Forma Ultima ha ottenuto oggi il suo istituzionale trailer di lancio, con il quale Bungie ha mostrato qualcosa della nuova maxi-espansione del gioco e della sua storia, che si preannuncia alquanto epica in questo nuovo e importante episodio della saga.

In La Forma Ultima, i guardiani si addentreranno finalmente nel Pallido Cuore del Viaggiatore, per aiutare l'Avanguardia ormai in vista di quello che sarà lo scontro finale con il loro più acerrimo nemico, il Testimone.

La storia prosegue direttamente dagli eventi conclusivi della Stagione dei Desideri e dell'anno de L'Eclissi, che hanno portato al primo incontro tra Cayde-6 e il Corvo dentro il Viaggiatore.