Destiny 2: La Forma Ultima, il nuovo trailer ci porta nel Pallido Cuore, all'interno del Viaggiatore

Il trailer narrato dalla voce di Cayde-6 ci dà il benvenuto in un luogo misterioso, all'apparenza paradisiaco e caratterizzato da scorci impressionanti. Ma non è tutto oro ciò che luccica. Infatti la corruzione dilagante che sta affliggendo il Viaggiatore si sta diffondendo, trasformando questo paradiso di luce in un luogo di oscurità angosciante.

La Forma Ultima arriva a giugno

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Destiny 2: La Forma Ultima sarà disponibile dal 4 giugno su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. L'espansione conclude il percorso narrativo iniziato con il primo Destiny nel 2014 con una nuova campagna, introducendo anche le nuove sottoclassi Prismatiche, una nuova Incursioni, sfide e equipaggiamento.

Nonostante ciò, ora come ora è il momento migliore per i nuovi giocatori per avvicinarsi a Destiny 2 grazie all'aggiornamento gratuito Verso la Luce, che ha introdotto delle modifiche pensate per guidare i guardiani in erba.