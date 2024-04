Amazon Audible costa -70% per 4 mesi: vediamo la promozione, scade tra non molto

Su Amazon Italia, al momento della scrittura e fino al primo maggio, è ancora disponibile la promozione di Amazon Audible a soli 2.95€ al mese. L'offerta è valida per i primi quattro dopo la sottoscrizione dell'abbonamento e solo per un certo tipo di account Amazon. Potete trovare lo sconto a questo indirizzo oppure tramite il box che trovate qui sotto. La promozione non è applicabile se siete già iscritti al servizio, ma chi è stato un abbonato in passato può comunque usufruirne. Per verificare che siate compatibili, non dovete fare altro se non andare all'indirizzo sopra indicato e verificare che vi appaia la scritta "2.95€/mese" nel riquadro arancione.