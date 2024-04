Senua's Saga: Hellblade 2, la lista delle lingue supportate è davvero lunga

Ninja Theory ha aggiornato la pagina Steam di Senua's Saga: Hellblade 2 per riportare la lista completa delle lingue supportate dal gioco, che a quanto pare sono davvero tantissime: l'elenco ne conta ben ventisette.

Italiano

Inglese

Francese

Tedesco

Spagnolo - Spagna

Arabo

Ceco

Danese

Olandese

Finlandese

Greco

Ungherese

Giapponese

Coreano

Norvegese

Polacco

Portoghese - Brasile

Portoghese - Portogallo

Russo

Cinese semplificato

Spagnolo - America Latina

Svedese

Cinese tradizionale

Turco

Ucraino

Ebraico

Islandese

Come sappiamo, Senua's Saga: Hellblade 2 sarà doppiato solo in lingua inglese per una scelta artistica, ma ciò non ha impedito al team di sviluppo di impiegare un bel po' di risorse per la traduzione dei sottotitoli e dell'interfaccia.