Senua's Saga: Hellblade 2 sarà doppiato solo in lingua inglese per una scelta artistica

Senua's Saga: Hellblade 2 non sarà doppiato in lingue diverse da quella inglese, per una precisa scelta artistica del team di sviluppo. I sottotitoli saranno invece tradotti in più di venti lingue differenti. La spiegazione è stata data da David Garcia Diaz di Ninja Theory in un'intervista concessa a NerdBunker, in cui è stato spiegato che, come avvenuto per il predecessore, doppiare il gioco sarebbe stato difficile a causa dell'audio binaurale, che è una parte fondamentale dell'esperienza.

Secondo Garcia, se Ninja Theory decidesse di doppiare gli Hellblade in altre lingue, dovrebbe farlo sotto la sua supervisione in uno studio di Cambridge, così da avere il miglior risultato possibile. Interessante il fatto che Melina Juergens, l'attrice che interpreta la protagonista Senua, si sia proposta per il doppiaggio in Brasile, paese con cui ha un forte legame: "La mia pronuncia è abbastanza buona e, con un po' d'aiuto, potrei gestirlo."

Il discorso fatto dagli sviluppatori non è per niente forzato, considerando che già il primo Hellblade non fu doppiato per lo stesso motivo. La soluzione scelta per l'audio, in effetti, rende davvero complicato doppiare tutte le voci e armonizzarle allo stesso modo. Di base si dovrebbero rivedere interi aspetti della colonna sonora.