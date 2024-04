Indika: la data d'uscita della versione PC è stata anticipata

Il team di sviluppo dell'avventura horror Indika ha annunciato che la data d'uscita della versione PC è stata anticipata di sei giorni. Quindi non arriverà più l'8 maggio, ma il 2 maggio 2024. Per le versioni console, ossia PS5 e Xbox Series X/S, è stata confermata l'uscita a maggio. Interessante il fatto che nel post con l'annuncio non venga fornita una data precisa di queste ultime, quindi non è chiaro se sarà l'8 maggio, come comunicato in precedenza, o se dovremo attendere qualche giorno di più.