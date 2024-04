Fallout 3 ora è molto amato, ma quando fu annunciato Bethesda ricevette minacce di morte dai fan

Oggi è tutto un giubilare per la serie TV di Fallout e per le vendite extra garantite ai capitoli videoludici. Attualmente è Bethesda a gestire la proprietà intellettuale, con grande successo, diciamolo, ma non è sempre stato tutto rose e fiori. No, non parliamo del lancio di Fallout 76, ma di ben altro. Più precisamente di Fallout 3, verso cui oggi non c'è grande livore, ma che all'epoca dell'annuncio fruttò alla compagnia di Todd Howard diverse minacce di morte, tali e tante che costrinsero la dirigenza ad assumere delle guardie del corpo.