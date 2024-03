Indika: il trailer dal Future Games Show di marzo 2024

La giovane suona viaggia per scoprire se stessa e incontra il diavolo: potremo esplorare luoghi surreali della Russia che vedremo però in modo distorto. Indika ci metterà di fronte a vari enigmi da risolvere.

Il nostro provato di Indika

Indika

Abbiamo avuto la possibilità di provare Indika e vi abbiamo spiegato che "I circa quaranta minuti che abbiamo giocato a Indika ci hanno lasciato con delle ottime sensazioni. Non sembra essere un titolo rivoluzionario, non pare avere chissà quali valori produttivi, ma potrebbe rivelarsi una solida avventura narrativa che affronta di petto un tema importante. Come non desiderare di giocare di più?"