Still Wakes the Deep, la data di uscita è stata annunciata con un trailer

Still Wakes the Deep, la nuova e inquietante avventura sviluppata da The Chinese Room, ha una data di uscita ufficiale annunciata con un trailer: sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 18 giugno, senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Game Pass.

Presentato per la prima volta lo scorso giugno, Still Wakes the Deep ci condurrà fra i corridoi di una piattaforma petrolifera apparentemente abbandonata per indagare su che fine abbiano fatto i membri dell'equipaggio, scomparsi in circostanze misteriose.

Nei panni di un operaio, dovremo scoprire cos'è l'orrore che si muove nell'ombra e cercare una via d'uscita dall'incubo in cui siamo stati catapultati.