Worshippers of Cthulu: un trailer svela il Sim City lovecraftiano in cui siamo a capo di una setta

Come possiamo vedere nel gioco, dovremo guidare questa setta e gestire i suoi seguaci. Sarà possibile eseguire rituali ultraterreni sugli abitati, costruire la nostra personale, tenebrosa e deviata città in cui far prosperare il nostro culto, soggiogare i miscredenti e permettere così il risveglio di Cthulu.

Una delle sorprese svelate durante il Future Games Show di marzo 2024 è stata senza dubbio Worshipprs of Cthulu , un city builder in cui comanderemo il Culto di Cthulhu , l'inquietante essere divino nato dalla penna del celebre scrittore statunitense Howard Phillips Lovecraft.

Uscita nel corso del 2024

L'idea alla base del gioco di Crazy Goat Games è sicuramente interessante, così come lo sarà scoprire in che modo si fonderanno le dinamiche da city builder con l'affascinante e al tempo stesso terrificante universo creato attorno alla figura di Cthulu. Senza dubbio farà gola a tanti amanti delle opere di Lovecraft.

L'uscita di Worshippers of Cthulu è prevista su PC via Steam durante il corso del 2024, dunque probabilmente non dovremo attendere a lungo per scoprire ulteriori dettagli sul gioco.