Enotria: The Last Song, niente versione Xbox Series X|S, verrà rivalutata dopo il lancio

"Riguardo alla release per Xbox, abbiamo deciso, per assicurare un'esperienza di gioco migliore ai giocatori PC e PS5, di non pubblicare su Xbox, cosa che rivaluteremo dopo il lancio in caso", ha detto Greco in un comunicato.

Assieme all'annuncio della nuova data di uscita di Enotria: The Last Song è arrivata anche una brutta notizia: il gioco non uscirà su Xbox Series X|S , a differenza di quanto indicato precedentemente, con questa versione che potrebbe essere rivalutata dopo il lancio sulle altre piattaforme.

Enotria: The Last Song sarà ancora più grande e ricco di quanto previsto

Una delle evocative ambientazioni di Enotria: Last Song ispirate al Bel Paese

Nello stesso comunicato, viene spiegato che il passaggio dall'Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5 ha permesso agli sviluppatori di Jyamma Games di espandere ulteriormente Enotria: The Last Song per quanto riguarda contenuti e qualità, così da "andare oltre le aspettative dei classici AA".

In particolare, si parla di tre macro regioni da esplorare, oltre 40 ore di contenuti, più di 100 nemici differenti e una grande cura sulla libertà di personalizzazione offerta ai giocatori, che grazie alle 68 Skill, le 30 maschere (che offrono bonus di vario tipo in battaglia), le 120 armi disponibili e altro ancora, possono realizzare la bellezza di oltre 150 milioni di build differenti.

''Sono molto orgoglioso del lavoro svolto da tutto il team, specialmente considerando il fatto che siamo una software house indipendente di sole 60 persone, questo va in completa controtendenza rispetto a tutti i souls-like usciti ultimamente che sono stati realizzati, contando anche gli studi di outsourcing che vi hanno collaborato, da più di 700 persone", ha detto Greco.

"Durante il passaggio da Unreal 4 ad Unreal 5 ne abbiamo approfittato per espandere il nostro gioco in termini di contenuti e qualità andando oltre le aspettative dei classici AA. Attualmente il gioco ha 3 Macro Regioni per un totale di più di 40 ore di gioco, più di 100 differenti nemici ed un sistema RPG molto profondo. Ci siamo concentrati soprattutto su quello che sappiamo che i giocatori Souls-like amano di più, in particolare la diversità delle build e le armi. Il nostro sistema di Skill Tree e Mask-switch promette di rivoluzionare il genere souls-like per come lo conosciamo ora."

"Le 68 Skills più le 30 maschere offrono al giocatore più di 150 milioni di combinazioni possibili; se sommate alle 120 armi disponibili, 30 aspetti (modificatori dinamici di statistiche) e 45 magie, espandono le possibilità al di là di qualsiasi altro prodotto Souls-like visto sul mercato prima d'ora. Siamo veramente contenti della libertà che siamo riusciti a dare ai giocatori coi nostri sistemi."

Vi ricordiamo che Enotria: The Last Song sarà disponibile a partire dal 21 agosto 2024 su PS5 e PC tramite Epic Games Store e Steam. Prima del lancio verrà pubblicata una demo gratuita, grazie alla quale tutti i giocatori potranno farsi un'idea delle caratteristiche del gioco.