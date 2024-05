Il set LEGO del Grande Albero Deku di Zelda ha una data di uscita e un prezzo ufficiale

Il set LEGO del Grande Albero Deku di Zelda ha una data di uscita ufficiale: sarà disponibile a partire dal 1 settembre, ma è già possibile effettuare la prenotazione sullo store LEGO al prezzo di 299,99€.

Si tratta di un pacchetto estremamente suggestivo per i fan della serie The Legend of Zelda, che include anche oggetti iconici come l'Ocarina del Tempo, lo Scudo Hylia e la Spada Suprema, oltre alle minifigure della Principessa Zelda e di Link, quest'ultimo in tre differenti versioni.

Nel set il Grande Albero Deku è presente in due varianti, quella di Ocarina of Time e quella di Breath of the Wild, con "lineamenti del volto mobili e pannelli accessibili sui lati", alte rispettivamente 33 centimetri e 31 centimetri.