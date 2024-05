Call of Duty Modern Warfare 3 per PS4 e PS5 su un solo disco arriva a un prezzo veramente basso su Amazon

Il prossimo Call of Duty è stato ormai presentato ma mancano ancora diversi mesi prima di poter iniziare le nuova avventure di Black Ops 6. Nel frattempo possiamo lanciarci all'interno del multigiocatore di CoD con il capitolo più recente, sfruttando una interessante offerta. Amazon propone infatti una copia di Call of Duty Modern Warfare 3 in versione Cross-gen bundle, ovvero un solo disco che funziona sia su PS4 che su PS5, a un ottimo prezzo. Precisamente lo sconto è del 58%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è di 59.65€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.