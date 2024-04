Destiny: La Forma Ultima, dei trailer presentano i nuovi nemici della “Fazione dei Terrori”

Bungie ha pubblicato una serie di nuovi trailer di Destiny 2: La Forma Ultima che presentano le nuove tipologie di temibili nemici che formano la "Fazione dei Terrori" che i Guardiani dovranno affrontare durante il corso della nuova espansione in arrivo a giugno. In particolare i filmati si concentrano sul Simulacro, l'Araldo, il Tessitrame, l'Arcigno, il Presagio e l'Attendente.

Il Simulacro è un nemico veloce e armato di due lama sulle braccia che tenterà di assalire i giocatori in gruppo. Come se non bastasse, una volta eliminato liberarà una sorta di globo spirituale che insegue il suo uccisore.

L'Araldo usa una lancia per eseguire degli attacchi magici dalla distanza in linea retta, mentre il Tessitrame è armato di fucile, ma anche lui può cogliere di sorpresa i giocatori lanciando degli attacchi a distanza con ampio raggio d'azione.

Gli Arcigni sono invece una sorta di pipistrelli volanti che sparano colpi di pistola e raggi laser dall'occhio, all'apparenza decisamente pericolosi se attaccano in gruppo.

Infine, il Presagio è una sorta di sciamano che evoca da terra dei pericolosi spuntoni di cristallo. Il problema è che combatte in coppia con l'Attendente, in grado di immobilizzare il giocatore, lasciandolo inerme ai colpi in arrivo.